Ex campeón Boricua Juanma López de vuelta a la cárcel

(NOTICIAS YA).- El exboxeador Juan Manuel (Juanma) López Rivera permanece desde anoche detenido en una celda en la Comandancia de Área de Caguas, en espera de la radicación de cargos por violencia doméstica contra una joven que fue su pareja.

López, de 38 años y vecino del camino La Represa, en el barrio Cayaguas, en San Lorenzo, acudió a la comandancia de área acompañado del abogado Jaime Barceló Sosa, varias horas después de que comenzaran a circular fotografías y vídeos de su expareja Andrea Ojeda, con hematomas en el rostro.

La joven expresó en las redes sociales que presuntamente fue golpeada por el ex campeón mundial.

Mientras, anoche la joven expresó en sus redes que "ha sido un día duro porque este proceso me está doliendo mucho, lo sufro y no lo disfruto... Pero solo debo decir gracias por su inmenso apoyo a esas personas que respetan y no se burlan de este tipo de situaciones".

La joven había acudido a la comandancia de área una hora antes de que llegara el púgil y fue entrevistada por agentes de la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC).

Los agentes consultaron el caso con el fiscal Jaime Perea, quien entrevistó a Andrea e instruyó que López permaneciera detenido.

Anoche, el Departamento de Justicia emitió un comunicado de prensa indicando que la Fiscalía de Caguas se preparaba para la radicación de cargos en este caso.

“Nos encontramos entrevistando a Andrea. Como es usual en este tipo de procesos, tenemos que tomar en cuenta su salud emocinal y lo que ha atravesado. Ya le hemos ofrecido servicios de apoyo por parte de un técnico de ayuda a víctimas, entre otros, que brinda la Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas de Testigos de Delito del Departamento de Justicia. Entiendo que mañana (hoy) estaremos en posición de radicar”, indicó la fiscal del Distrito de Caguas, Aracelis Pérez Correa.

Te podría interesar: Nuevos Policías en Florida podrían recibir hasta $5,000 de bono