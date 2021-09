Extienden Alerta Flex para ahorrar energía ante altas temperaturas en California

(NOTICIAS YA).-Con temperaturas pronosticadas por encima de lo normal, particularmente en el norte de California, el administrador de la red eléctrica del estado emitió una Alerta Flex que entrará en vigencia este miércoles por la tarde, pidiendo la conservación voluntaria de la electricidad.

With above-normal temperatures affecting much of the state & West, & tight energy supply margins in the market, the California ISO has extended #FlexAlert for a second day, tomorrow, Sept. 9, from 4-9 p.m., issuing a call for voluntary energy conservation: https://t.co/ma3iUTiapc pic.twitter.com/adFTzmGX8x

— California ISO (@California_ISO) September 8, 2021