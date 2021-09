Hispano muere tras ser impactado por un rayo mientras trabajaba en Florida

(NOTICIAS YA).- La tarde de este martes un joven hispano que estaba trabajando en el techo de un inmueble fue víctima del impacto de un rayo que acabó con su vida. La comunidad, aún impactada no se explica cómo este fenómeno natural pudo alcanzarlo cuando el clima no era de lluvia o tormenta. Te explicamos.

Jesús Olvera-Aguilar, de 19 años, se encontraba sobre una vivienda ubicada en la calle Skip Jack Loop de Bradenton cerca de las 3:00 p.m. de este martes cuando, según testigos, escucharon una explosión.

Las autoridades confirmaron que este trabajador hispano fue alcanzado por un rayo que lo mató.

Pero lo que mantiene incrédulos a los testigos del mortal accidente, es que en ese momento no estaba lloviendo ni había ninguna tormenta, de hecho, el clima estaba "normal". Esto se le atribuye al fenómeno natural denominado en inglés como "Bolt From The Blue".

Eric Sierra, presentador del tiempo de Univision nos explica que algunos rayos se originan aproximadamente a 10, 15 o incluso hasta a 25 millas del lugar donde impactan, y viajan todo ese trayecto de forma horizontal hasta caer.

Aunque parezca sorprendente y se tenga una probabilidad de 1 en 15,300 de ser víctima del fenómeno "Bolt From The Blue" durante toda la vida, Florida es el estado que más muertes tiene anualmente debido a esta causa. Por ello, el llamado de las autoridades a resguardarse cuando hay una tormenta y no salir hasta media hora después.

Al parecer los hispanos son la comunidad más propensa a sufrir estos accidentes, debido a sus trabajos al aire libre como reparación de techos o jardinería.

Ante esto, hay que cuidarse y monitorear el clima, que aunque parezca estar "normal" una lluvia próxima podría desencadenar una tragedia como ésta, donde Jesús Olvera-Aguilar perdió la vida trabajando en un techo.

Las autoridades alertan que si puedes escuchar un trueno, significa que estás expuesto a ser impactado por un rayo así no esté lloviendo.

David Pérez Hansen nos cuenta más:

