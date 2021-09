Advierten por cubrebocas falsificados "no aprobados" y explican cómo reconocerlos

(NOTICIAS YA).-Las mascarillas N95 aprobadas y otras de alta filtración son "las más seguras" publicó ese miércoles la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Pero, ¿cómo saber si su respirador N95 está aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH)? Agencias de salud advierten sobre mascarillas falsificadas "no aprobadas" y explican cómo reconocerlas.

NIOSH-approved N95 respirators & other high filtration respirators are the preferred respirator of health care personnel because they meet @NIOSH standards of at least 95% filtration, providing health care personnel the safety they need. https://t.co/oAu1j9N7Ok #RespiratorWeek pic.twitter.com/WIIOWTxYiZ

— U.S. FDA (@US_FDA) September 8, 2021