Para impedir embarazos por violaciones, Abbott promete eliminar violadores

(POLÍTICA YA). – Gregg Abbott, gobernador de Texas, tiene una fórmula muy simple para impedir los embarazos por violaciones en su estado.

Para defender su nueva ley que prohíbe el aborto desde que haya un latido de corazón fetal, que suele rondar las seis semanas, y que además no ofrece excepciones para casos de violación o incesto, Abbott dijo que la legislación no obliga a las víctimas a dar a luz.

“Obviamente, [la ley] da al menos seis semanas para que una persona pueda abortar" declaró el gobernador.

Esto a pesar de que la ley prohíbe los abortos incluso antes de que algunas mujeres sepan que están embarazadas.

TODOS LOS VIOLADORES

Al ser preguntado por un reportero "¿Por qué obligar a una víctima de violación o incesto a llevar un embarazo a término?" Abbott, un republicano, agregó que Texas se esforzará por "eliminar a todos los violadores de las calles".

"Dejemos algo muy claro: la violación es un crimen", dijo Abbott. "Y Texas trabajará incansablemente para asegurarse de que eliminemos a todos los violadores de las calles de Texas al salir agresivamente, arrestarlos, procesarlos y sacarlos de las calles".

Las declaraciones del líder republicano provocaron indignación e incredulidad entre personas que defienden los derechos de las mujeres, sobre todo tomando en cuenta que solo en 2019, bajo su gobernación, se produjeron cerca de 15 mil violaciones en Texas, según Statista.

Esa cifra representa el mayor número de violaciones de cualquier estado del país.

Además, encuestas recientes del Departamento de Justicia concluyeron en que la mayoría de las violaciones no se denuncian a la policía, incluida una encuesta de 2019 que encontró que aproximadamente 1 de cada 3 víctimas informaron haber sido violadas o agredidas sexualmente.

“Espera. ¿El gobernador Abbott tenía una solución para poner fin a toda la VIOLACIÓN y se sentó en ella hasta ahora”, preguntó con ironía el representante estatal Gene Wu en Twitter.

Wait. Governor Abbott had a solution to end all RAPE and he sat on it until now?

— Gene Wu (@GeneforTexas) September 8, 2021