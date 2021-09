Precios altísimos para el Cowboys-Buccaneers que abrirá la temporada de la NFL

(NOTICIAS YA).- El partido que inaugurará la campaña 2021 de la NFL tendrá un costo más alto de lo normal. Aficionados del equipo local y actual campeón, los Tampa Bay Buccaneers, así como del "America's Team", los Dallas Cowboys, pagarían precios cercanos a los de un Super Bowl para ver a sus equipos inaugurar la temporada.

El juego de mañana jueves por la noche, en el cual como cada año el campeón del Super Bowl inaugura la temporada, estrena su banner de campeón, presume sus anillos y le regala una celebración a sus aficionados, será uno de los duelos más caros en la historia de la temporada regular de la NFL.

El boleto más barato para entrar al Raymond James Stadium la noche de jueves está actualmente en $177 cada uno. ¿El otro extremo? Hay boletos que superan los $1,500 dólares.

Este duelo entre Vaqueros y Bucaneros será el 5º evento deportivo más costoso de la historia en la Bahía de Tampa: todos los anteriores habían sido duelos por el título (de la NFL, NHL o NCAA).

Thinking out loud here... who's ready for the @NFL #Kickoff2021 on September 9th right here in Tampa? 🤩

Don't miss a special FREE performance by @edsheeran at Julian B Lane Riverfront Park. 🎶🏈 The OnePass app will be required to attend.

Learn more: https://t.co/pYpTOxD82l pic.twitter.com/PcaxrTXJ13

— City of Tampa (@CityofTampa) September 5, 2021