Recuperan cadáver de abogado desaparecido en Daytona Beach

(NOTICIAS YA).- Tras 4 días de búsqueda y anunciar la finalización de esta masiva operación para encontrar a Jim Evans, quien desapareció de Daytona Beach el pasado viernes, finalmente su cuerpo apareció a 8 millas al sureste de Puerto Cañaveral.

LEE MÁS: Suman esfuerzos para localizar a buzo desaparecido en Daytona Beach

La tarde de este martes se recuperó el cadáver de un hombre que más tarde se identificó como Jim Evans, quien ingresó en la costa de Daytona Beach la mañana del pasado viernes para sumergirse unas 30 millas náuticas, según informó su hija en Twitter Kylie Evans y no resurgió.

Luego de una intensa búsqueda vía marítima y aérea durante varios días sin éxito a lo largo de más de 2,300 millas náuticas cuadradas por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos, la noche de este lunes, este cuerpo de seguridad nacional decidió finalizar su búsqueda.

Sin embargo, un cuerpo que fue avistado a unas 8 millas al sureste de Puerto Cañaveral en el condado Brevard, fue examinado por un forense, donde se determinó que era de Jim Evans. La Guardia Costera de Estados Unidos lo confirmó este martes y emitió sus condolencias a la familia del abogado.

#UPDATE10: The search for Mr. Jim Evans has concluded after his body was recovered 8 miles southeast of #PortCanaveral. Our deepest condolences go out to the entire Evans family and friends. Thank you to our maritime partners and everyone involved in the search.

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) September 8, 2021