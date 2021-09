Regresa "Come out with Pride" a Orlando

(NOTICIAS YA).- Come Out With Pride, el desfile y festival de un solo día más grande de Orlando que celebra a la comunidad LGBTQ +, se llevará a cabo en persona en Lake Eola Park el sábado 9 de octubre. Una variedad de medidas de salud y seguridad se implementará durante todo el evento en respuesta a la pandemia COVID-19.

“El tema de este año, Unified By Pride, fue elegido para representar a nuestra comunidad increíblemente diversa que celebra juntos una vez más”, dijo Tatiana Quiroga, directora ejecutiva de Come Out With Pride. “Para ayudar a mantener a todos en buena salud, se recomienda encarecidamente a las personas que se vacunen, usen una mascarilla durante todo el festival y respeten las pautas de distanciamiento social”.

Las vacunas COVID-19 han demostrado reducir significativamente las tasas de hospitalización y mortalidad incluso contra variantes como Delta. Tanto una encuesta local realizada por Come Out With Pride como una encuesta nacional de la Fundación HRC muestran que más del 90% de los adultos LGBTQ + han recibido al menos una vacuna. Las vacunas y las pruebas de COVID-19 estarán disponibles en el sitio.

Para gestionar los niveles de público, todos los asistentes también deberán solicitar una confirmación de asistencia gratuita por adelantado a través del sitio web de Come Out With Pride. Las personas que experimenten síntomas de COVID-19 o que no deseen participar en persona aún pueden experimentar el Orgullo a través de transmisiones en línea en vivo del evento.

Los detalles sobre el entretenimiento de este año, los gran mariscales y otros eventos que se llevarán a cabo antes de Pride se anunciarán en una fecha posterior a través del sitio web y redes sociales de Come Out With Pride. Cualquier cambio notable en nuestras operaciones y / o protocolos de seguridad también se compartirá en línea y con todos los asistentes con un RSVP.

Para obtener más información, visite https://www.comeoutwithpride.org