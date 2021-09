VIDEO: Agentes fronterizos rescatan a migrante a punto de ahogarse cerca de la frontera

(NOTICIAS YA).-Agentes de la Patrulla Fronteriza rescataron a un hombre que se estaba ahogando cerca de la frontera en Imperial Beach, California.

El incidente se registró el miércoles 1 de septiembre, aproximadamente a la 1:30 p.m., cuando los agentes que realizaban operaciones de vigilancia vieron a un hombre que parecía estar en peligro mientras nadaba cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

De acuerdo a los agentes, el hombre quedó atrapado en una corriente de resaca y fue arrastrado desde la costa mexicana hacia aguas estadounidenses. Un agente de la Patrulla Fronteriza que patrullaba la playa del Parque Estatal Border Field solicitó la asistencia de los salvavidas locales y los servicios médicos de emergencia.

Imperial Beach #USBP agents fearlessly rescued a man who was swept away from the shoreline in MX by a strong rip current. The man was in distress & struggling to keep his head above water. Agents quickly removed their boots & gun belts, swam out & pulled the man to shore. pic.twitter.com/5MFJQFbCTi

— Chief Patrol Agent Aaron M. Heitke (@USBPChiefSDC) September 8, 2021