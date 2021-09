Whole Foods Market abrirá dos sucursales con tecnología de pago automático

(NOTICIAS YA).- A partir del próximo año la cadena Whole Foods Market incorporará tecnología de pago automático creado por Amazon conocido como “Just Walk Out” en dos nuevas sucursales, una de estas estará ubicada en el vecindario de Glover Park en el Distrito de Columbia.

El sistema de pago automático se suma a las opciones de autoservicio y mediante el apoyo del personal de los cajeros. El proceso inicia cuando los compradores utilizan la aplicación de Whole Foods o Amazon en sus celulares, que ya cuenten con su información de pago, luego escanean un código QR al inicio de realizar sus compras.

Una vez dentro del mercado los compradores pueden realizar sus rutinas normales de escoger los productos que quieren, al momento de seleccionar un producto este es agregado de manera automática a su “carrito de compras virtual”, en todo caso de que cambien de opinión y regresan el producto, este es removido de la lista digital.

El sistema hace uso de cámaras y sensores para monitorear este proceso. Al terminar sus compras el cliente deberá escanear un código para salir y recibir de manera digital un recibo de sus compras.

“Desde que se fundó Whole Foods Market hace más de 40 años, nos hemos enfocado en encontrar nuevas formas de sorprender y deleitar a nuestros clientes… No podemos esperar a que los clientes experimenten esta nueva forma más fácil de comprar”, dijo John Mackey, co-fundador y director ejecutivo de Whole Foods Market.

Este método también será incorporado en una sucursal en Sherman Oaks, California. La tecnología utilizada por este sistema ha sido comparada a los sistemas de los carros de manejo automático, ya que incorporan una combinación de sensores y aprendizaje digital.

Por el momento no se ha fijado una fecha específica para la inauguración de estas dos sucursales mas allá de la línea de tiempo del 2022.