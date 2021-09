Depresión tropical Mindy provoca intensas lluvias en Georgia y Carolina del Sur

(NOTICIAS YA).- La depresión tropical Mindy está dejando intensas lluvias en el sur de Georgia y partes de Carolina del Sur el jueves por la mañana tras su paso por Florida; los expertos advierten de inundaciones repentinas y algunos tornados.

Mindy, que se formó en el Golfo de México el miércoles por la tarde y tocó tierra en la isla St. Vincent del Panhandle de Florida esa noche, se había debilitado a una depresión tropical cuando llegó al sur de Georgia el jueves por la mañana.

Centrado a decenas de millas al este de Valdosta, en Georgia, justo al otro lado de la frontera del estado de Florida, Mindy había sostenido vientos de 35 mph a las 5 a.m., tiempo del este, según informó el Centro Nacional de Huracanes, (NHC, por sus siglas en inglés).

Se espera que se mueva sobre el Océano Atlántico y continúe mar adentro durante el transcurso del jueves.

Las alertas de inundaciones repentinas están vigentes desde la mañana de este jueves para partes del Panhandle de Florida y el sur de Georgia.

La tormenta podría dejar caer de 2 a 6 pulgadas de lluvia en partes del sur de Georgia y la costa de Carolina del Sur hasta el jueves por la mañana, lo que podría provocar inundaciones repentinas, urbanas y de pequeños arroyos, detalló el NHC.

Here are the 5 AM EDT Thursday Key Messages for Tropical Depression #Mindy. Follow the latest on this system at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/QVUEzsikIJ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 9, 2021