Exigen cambios en GUHSD tras acusar a supervisor de abuso de fuerza contra alumna

(NOTICIAS YA).- EL CAJON, Calif. - El supervisor de una escuela preparatoria fue acusado de abusar de la fuerza física hacia una estudiante a la que sometió colocando su rodilla en el cuello tras una pelea entre alumnas. El empleado fue suspendido con sueldo pagado, mientras el Distrito Escolar de Preparatorias de Grossmont (GUHSD) investiga el incidente.

La pelea entre dos alumnas afroamericanas sucedió el 31 de agosto durante la hora del recreo en la preparatoria Valhalla de El Cajón. Fue cuando el supervisor intervinó para separarlas, pero al intentar restringir a una de las involucradas en el suelo, la estudiante se resistió; hasta que eventualmente el empleado la sometió sobre el pavimento pecho tierra colocando su rodilla sobre el cuello y cabeza de la estudiante. Imagénes similares al caso de George Floyd el año pasado. El incidente se hizo viral en las redes sociales.

El activista Shane Harris declaró que no se puede poner a los niños bajo circunstancias en las que pueden morir; que no sean el George Floyd #2 y agregando que esa restricción (rodilla sobre cuello) ya ha mostrado ser mortal.

Why is a school employee using this restraint on a young girl during a fight he was seeking to break up? This happened at Valhalla High school on Aug. 31. When will we learn? I believe this is a borderline criminal restraint for a school official to be using. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/K6RptyAy9u

