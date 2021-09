¡Impagables! Rentas de viviendas en la bahía de Tampa aumentan cada día más

(NOTICIAS YA).- Residentes de la bahía de Tampa manifiestan su preocupación ante el alza de precios de los alquileres de las viviendas, que muchas veces se les ha hecho difícil o imposible de pagar, teniendo que buscar otras opciones. Conversamos con una experta sobre las causas del estos incrementos.

Rosa León, quien cuenta con casi 18 años de experiencia en el mercado inmobiliario, explica que una de las razones de estos aumentos de rentas ha sido la cantidad de personas que se han mudado a la bahía de Tampa y toda Florida.

Una de las afectadas de este incremento de precios, fue Valentina Rodríguez, quien se tuvo que mudar porque le aumentaron $400 mensuales a su renta.

La angustia de esta madre hispana la hizo pensar en todas las posibilidades, tras recibir esa notificación:

"Que me iban a sacar de ahí y me tenía que ir con mis muchachos y mi esposo debajo de un puente y todas las cosas. Me imaginaba la policía sacándote, porque no se cuánto lo cubre a uno en verdad, cuando dejas de pagar una hipoteca o un alquiler al día y no estés al día, no sé", confesó Rodríguez.