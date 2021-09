¡Insólito! Roban identidad a víctimas de Surfside y obtienen más de $45,000, según autoridades

(NOTICIAS YA).- Este miércoles las autoridades de Miami-Dade detuvieron a tres personas acusadas de robar las identidades de algunas víctimas de la tragedia de Surfside y defraudarlos con más de $45,000, que incluyó compras de artículos lujosos.

Rodney Choute, de 38 años, Bettsy Alexandra Cacho Medina, de 30 años y Kimberly Michelle Johnson, de 34 años enfrentan varios cargos de falsificación y fraude, luego de que estuvieran presuntamente implicados en el robo de identidad de al menos 5 fallecidos y 2 sobrevivientes del trágico desplome de la torre sur del condominio Champlain Towers en Surfside, la madrugada del pasado 24 de junio.

Afortunadamente, cerca de $67,000 pudieron ser "salvados" gracias a seguridad bancaria y comercios minoristas.

La investigación inició tras la denuncia del familiar de una víctima el 9 de julio, (a 16 días días de la tragedia), quien indicó a la policía de Surfside sobre el cambio de datos en las tarjetas de crédito, como claves y direcciones, las cuales correspondían a lugares de entregas y no a las ubicaciones reales de los sospechosos.

Múltiples agencias de la ley se involucraron en las averiguaciones de este insólito fraude, entre los cuales destacan el Servicio Secreto de Estados Unidos, Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Departamentos de Policía de Miami-Dade, Surfside, Aventura y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos.

Por su parte la Alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Lavine Cava, repudió estos delitos ante lo delicado del caso, ya que mientras los familiares no han terminado de superar el terrible suceso, estas personas se aprovechan para obtener su dinero.

La tragedia de Surfside cobró la vida de 98 personas y la investigación sobre la causa del desplome de este edificio sigue en curso.

These cyber-grave robbers moved quickly to grab what they could from deceased victims while their families & friends were in complete emotional turmoil, only 16 days after #Surfsidecollapse. Arrested are Betsy Alejandra Cacho Medina, Kimberly Michelle Johnson & Rodney Choute. pic.twitter.com/aQ8aKeBiPA

— Kathy Rundle (@KathyFndzRundle) September 9, 2021