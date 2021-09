Lanzan campaña para alertar a migrantes sobre explotación laboral en Tijuana

(NOTICIAS YA).-En medio de esta crisis migratoria, surge la campaña “Piénsalo 2 veces” por parte de la Organización Internacional de las Migraciones, dependiente de la ONU, para crear conciencia entre los migrantes y no se dejen de patrones abusivos que los quieran explotar laboralmente.

“Nos llamaron a todos los que laboramos en esa empresa y nos dijeron que no nos presentamos más, nos despidieron injustamente y a última hora, yo trabajé dos meses y no me dieron mi finiquito.” Dijo Ericka Yadira Recinos, migrante de Honduras.

Denuncian que por el hecho de ser migrantes, no respetan ninguno de sus derechos laborales.

Precisamente para prevenir a la comunidad migrantes de estos abusos que podrían derivar en la trata de personas con fines de explotación laboral, la organización internacional para las migraciones lanza la campaña piénsalo 2 veces.

“El objetivo principal que se busca con esta campaña, es empoderar a las personas migrantes con información verídica, con información objetiva para que ellos puedan tomar decisiones e identificar ofertas de trabajo falsas.” Comentó Laura Canché, organización internacional para las migraciones.

La realidad podría ser diferente a lo que te contaron, antes de aceptar, recuerda que como migrante tienes derechos.

Esta campaña ya la difunden a través de redes sociales en países de Centro América y Tijuana, en la frontera, los albergues de apoyo a migrantes pusieron por escrito el compromiso que asumen para hacer llegar este mensaje a las comunidades que apoyan.

“Lo más importante es dar la difusión para las personas que llegan a nuestro albergue, porque si llegan realmente algunos ilusionados, pensando que van a tener beneficios, a cambio de un buen salario,” dijo Saraih Martínez, albergue ejército de salvación.

Respondiendo a denuncias de los mismos migrantes, la secretaría del trabajo ya realizó poco más de 2 mil inspecciones en empresas que emplean a esta comunidad, como central de abastos, lavados de autos y campos agrícolas, donde detectaron a 12 menores de edad trabajando.

“Incluso en flagrancia, había menores de edad, dimos de alta a la fiscalía lo cual es un delito, había trabajadores que referían no estar dados de alta en el seguro social, que incluso había salarios por debajo del mínimo, lo cual también constituye un delito.” Dijo Luis Javier Algorri, subsecretario de trabajo en Baja California.

Las promesas laborales y las promesas de becas, son algunos de los principales ganchos que han detectado al tratar de reclutar migrantes.