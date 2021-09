Menos de una semana para la elección de revocatoria del gobernador Newsom

(NOTICIAS YA).-Los californianos tienen seis días más para votar en la elección de revocatoria del gobernador Gavin Newsom.

Los funcionarios electorales han aceptado más de 6 millones de boletas en la contienda en la que cada votante registrado recibió una boleta por correo, mientras se acerca rápidamente la fecha final de votación del 14 de septiembre.

Según cifras de la Oficina del Secretario de Estado de California con fecha del 7 de septiembre, en todo el estado se han distribuido un total de 22,357,300 boletas a los votantes y se han devuelto 6,330,575, lo que representa un 28,3% de participación.

El Registro de Votantes del Condado de San Diego dice que se han devuelto más de 700,000 boletas por correo antes del día de las elecciones del 14 de septiembre. La votación anticipada ya está en marcha en la oficina del registro de votantes, y 221 lugares estarán abiertos a partir del 11 de septiembre hasta el día de la Elección de 8 a.m. a 5 p.m.

Los líderes de salud del condado dijeron que muchos lugares, como las escuelas, requerirán que los votantes usen máscaras cuando estén adentro, independientemente del estado de vacunación.

Voting? You have options! 🎉 221 voting locations will be open this weekend, Sept. 11 - Sept. 13 from 8 a.m. - 5 p.m. On Election Day, voting hours will change to 7 a.m. - 8 p.m.

Vote early to avoid long lines! Here's what you need to know: https://t.co/QiYhrsy8ab

— SAN DIEGO COUNTY ROV (@SDVOTE) September 8, 2021