Nevadenses reportan problemas al solicitar última ronda de ayuda por desempleo

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Capacitación y Trabajo de Nevada confirmó este jueves que varios beneficiarios del programa PUA están enfrentando inconvenientes a la hora de procesar la última ronda de ayuda por desempleo. Este programa fue creado durante la pandamia y se enfoca en nevadenses que se desempeñan como contratistas o empleados independientes.

🚨DETR is aware that some PUA claim filers are experiencing problems with their final weekly claim for the week ending September 4, 2021.

DETR is working with the vendor on this critical fix. pic.twitter.com/41ZfUZc3cb

— DETR Nevada (@DetrNevada) September 9, 2021