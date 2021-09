Todos los estudiantes, el personal y los visitantes deben usar cubrebocas

El Distrito Escolar Independiente de San Benito (SBCISD) ha emitido un mandato de uso de cubrebocas para todos los estudiantes, empleados y visitantes de todos los edificios de SBCISD y en los autobuses escolares.

Este mandato después de que una resolución fue aprobada por la Junta Directiva de las Escuelas de San Benito

El pasado martes 7 de septiembre de 2021, entra en vigor mañana viernes 10 de septiembre de 2021 y permanece en vigencia hasta que el mandato sea rescindido por la Junta.

Esta resolución ordena que se sigan los siguientes protocolos, todo esto en un esfuerzo por ayudar a prevenir la propagación de COVID-19:

Todos los estudiantes, el personal y los visitantes deben usar máscaras que cubran la nariz y la boca mientras estén en el interior de la propiedad de SBCISD y mientras viajen en los autobuses de SBCISD. Se proporcionarán cubrebocas a los estudiantes y visitantes si se olvidan o no tienen una.

No se requieren que los usen mientras se come o en otros momentos que el director de la escuela o el administrador del edificio considere razonablemente apropiado no usarlo.

Las personas con necesidades médicas o discapacidades se prohíbe el uso de máscaras, después de una verificación aceptable, quedan exentas de estos requisitos.

La Mesa Directiva autorizó al Superintendente de SBCISD, Dr. Nate Carman, a notificar e informar a todos los estudiantes, personal, visitantes y padres de la existencia y aprobación de la resolución y el mandato del uso de cubrebocas.

Estas medidas que ha tomado el Distrito Escolar Independiente de San Benito (SBCISD) las está notificando a través de su pagina de internet y de sus redes sociales en ingles y en español, además de enviar avisos a los padres de familia sobre esta determinación.

De esta forma continúan informando que “Las escuelas de San Benito permanecen atentas y conscientes de los desafíos asociados con la naturaleza de la pandemia COVID-19 y continuarán evaluando e implementando todas las estrategias disponibles y recomendadas para ayudar a prevenir la propagación del virus y brindar un aprendizaje positivo y seguro para todos.”