VIDEO: Asesinan a niño de 3 años tras disparar 150 veces contra su casa

(NOTICIAS YA).- Un niño de 3 años fue asesinado mientras dormía en Carolina del Norte luego de que varios sospechosos dispararon alrededor de 150 veces en contra de su casa, en un tiroteo que las autoridades han relacionado con otra muerte y con estudiantes de escuelas locales.

Impresionantes imágenes del mortal tiroteo fueron captadas por las cámaras de seguridad de casas vecinas y publicadas más tarde por las autoridades locales en un intento por atrapar a los responsables, que se cree son adolescentes.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg informó que el pequeño Asiah Figueroa, de 3 años, es la víctima más reciente de una serie de tiroteos que se han registrado desde el pasado fin de semana y que creen inició con una disputa entre estudiantes.

La muerte de Asiah Figueroa ocurrió la noche del martes, 7 de septiembre, cuando varios sospechosos salieron de dos vehículos y dispararon en contra de su casa en la cuadra 2400 de Richard Rozzelle Drive, en Charlotte.

Al momento del tiroteo, que ocurrió alrededor de las 11:45 p.m., había 11 personas en la casa y también resultó herida la hermana de Asiah, de 4 años.

Ambos niños fueron llevados de urgencia a un hospital, en donde Asiah fue declarado muerto. Las autoridades informaron que se espera que la niña sobreviva.

“Cuando subí las escaleras, él (Asiah) ya había fallecido. Ya sabía cuando sentí su cuello, ya sabía que se había ido”, dijo Susie Whitley, la bisabuela del niño, a WSOC-TV.

Asiah es la última víctima de una serie de tiroteos mortales que las autoridades creen están vinculados a “simples disputas” entre estudiantes.

Durante una conferencia de prensa el miércoles, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg dijo que los sospechosos del tiroteo mortal eran adolescentes y creen que son estudiantes de tres escuelas locales: Hopewell High y North Mecklenburg High en Huntersville, así como con Julius L. Chambers High School en Charlotte.

La primera víctima se registró la tarde del pasado domingo, luego de que un niño de 14 años asesinara a tiros a un adolescente de 16 e hiriera a otros dos.

“Estoy aquí hoy porque hemos tenido una serie de incidentes con disparos en nuestra comunidad que creemos que están relacionados no solo con la muerte de Asiah Fiquero, sino también con otro homicidio el fin de semana pasado”, dijo el capitán de la policía, Joel McNelly.

Domingo 5 de septiembre: Un joven de 16 años murió y otros dos adolescentes recibieron disparos por parte de un niño de 14 años en Trinity Road.

Martes 7 de septiembre: Durante las primeras horas del día dispararon contra una casa en la cuadra 5300 de Kiev Drive; nadie resultó herido.

Martes 7 de septiembre: Alrededor de una hora después, otra casa fue baleada en la cuadra 11300 de Joe Morrison Lane; nadie salió herido.

Martes 7 de septiembre: Antes de la medianoche dispararon contra dos casas en la cuadra 5300 de Kiev Drive; nadie salió herido.

Martes 7 de septiembre: Poco después, a las 11:45 p.m., se registró el tiroteo mortal en contra de la casa de Asiah Figueroa, de 3 años, quien murió.

“Necesitamos que revise sus cosas; ustedes son sus padres, pueden hacerlo. Mire a través de sus habitaciones. Mire a través de sus teléfonos. Mire a través de sus cuentas de redes sociales y descubra lo que puede averiguar. Necesitamos eso para resolver el asesinato de Asiah de 3 años”, imploró McNelly a los padres de familia.

