Avioneta se estrelló con 7 personas a bordo en Massachusetts

(NOTICIAS YA).- Una avioneta con siete personas a bordo se estrelló en Massachusetts luego de que se presentara un problema en el aterrizaje por las condiciones climáticas, de acuerdo con las autoridades locales.

Se trató de un vuelo de Cape Air que se estrelló en las inmediaciones del aeropuerto de Provincetown durante la tarde de este jueves, alrededor de las 4 p.m.

Cape Air confirmó el accidente del vuelo 2072, detallando que salió desde el Aeropuerto Internacional Logan de Boston y “salió de la pista” en Provincetown, de acuerdo con NBC Boston.

Alex Morse, administrador de la ciudad, destacó que las condiciones climáticas pudieron provocar problemas en el aterrizaje.

El avión quedó en la carretera Race Point antes de la entrada al aeropuerto y dos motores fueron consumidos por las llamas tras salirse de la pista y estrellarse contra los árboles de un bosque cercano, según describe el mismo medio.

Plane crash in #Provincetown . Town manager says 6 people on board. Several taken to hospital. Witnesses on bike ride towards #RacePoint beach, suddenly saw plane in trees and firefighters hosing it down. Also saw woman, who was bleeding, loaded into ambulance. #NBC10Boston #NECN pic.twitter.com/b4WwfQ3Wr0

Los bomberos informaron que los guardabosques auxiliaron a las víctimas para salir de la avioneta en llamas a tiempo. Algunos de los pasajeros resultaron con quemaduras y huesos rotos, pero no se detalló la gravedad de sus heridas.

“Estábamos en el estacionamiento junto a la playa y luego vimos que la gente empezó a apresurarse a verlo y los bomberos vinieron rápidamente y lo apagaron”, dijo un testigo a NBC Boston, quien tuvo que esperar cuatro horas en la carretera por el accidente.

Las autoridades federales se hacen cargo de una investigación para determinar qué salió mal con la avioneta, destaca Boston 25 News.

Tras confirmar el accidente, la aerolínea proporcionó por medio de su cuenta de Twitter un número telefónico al que puede comunicarse cualquier persona que crea que algún familiar iba a bordo de la avioneta.

Cape Air confirms that all six passengers and one crew from Flight 2072 are being transferred by ambulance to Cape Cod Hospital. Those who believe that they may have loved ones onboard should call our Family Assistance Number 888-253-4115. More here: https://t.co/QYqgM3uwyJ

— Cape Air (@CapeAir) September 9, 2021