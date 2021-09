Biden reta a gobernadores republicanos opuestos a su plan de vacunas

(POLÍTICA YA). – “Haganlo”, respondió este viernes el presidente Joe Biden a gobernadores republicanos que amenazaron con presentar demandas por sus nuevas políticas de vacunación, incluido su orden a los empleadores con 100 o más trabajadores que establezcan mandatos de vacunación en sus empresas o requieran pruebas regulares de coronavirus.

Biden anuncia mandatos de vacunas para 100 millones de estadounidenses

Biden rechazó a los republicanos y a algunos dirigentes sindicales, que se quejaron de que el presidente está extralimitando su autoridad.

“Estoy tan decepcionado de que, particularmente algunos gobernadores republicanos, hayan sido tan arrogantes con la salud de estos niños, tan arrogantes con la salud de sus comunidades”, dijo el mandatario durante una visita a la escuela secundaria Brookland en el noreste de Washington, DC.

"Estamos jugando de verdad aquí, esto no es un juego. Y no conozco a ningún científico en este campo que no crea que tenga mucho sentido hacer las seis cosas que he sugerido”, añadió.

Gobernadores republicanos de todo el país denunciaron las agresivas medidas del presidente como un ataque inconstitucional a las libertades personales y prometieron demandar al gobierno para bloquear los requisitos.

Con sus nuevas órdenes, Biden usó toda la fuerza de su presidencia para lograr vacunar contra el coronavirus a dos tercios de la fuerza laboral estadounidense, incluidos los empleados del sector privado, los trabajadores de la salud y los contratistas federales, así como la gran mayoría de los trabajadores federales.

Los nuevos requisitos podrían aplicarse a hasta 100 millones de estadounidenses, según la Casa Blanca, y representan el impulso más fuerte del presidente para requerir vacunas en gran parte del país.

Pero el anuncio de las medidas intensificó rápidamente una batalla política entre el gobierno y los gobernadores republicanos que han pasado meses luchando contra las reglas de las máscaras y mandatos de vacunas, incluso cuando las infecciones y las muertes aumentaron en sus estados este verano.

Los gobernadores sostienen que el nuevo plan de Biden es un salto a los derechos de los estados, las empresas privadas y la elección personal, y prometen acciones legales rápidas para desafiarlo.