(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS UNIVISION COSTA CENTRAL).- El presidente Joe Biden hace un llamado a las escuelas para que incrementen el acceso a las pruebas de COVID distritos escolares de la costa central están haciendo su parte para permitir que los estudiantes continúen con las clases presenciales.

Con cerca de 6,000 estudiantes en 10 escuelas, el Distrito escolar de Santa Cruz contrató un laboratorio para garantizar que las pruebas siempre están disponibles para los estudiantes una vez a la semana.

A Lucy hoy le hicieron la prueba del COVID, tiene siete años y está en segundo grado de la escuela Gault en Santa Cruz. Ese es precisamente el objetivo,,que los estudiantes del distrito escolar de Santa Cruz no pierdan Clases y por eso han implementado el sistema de pruebas.

Según el portavoz del distrito de Santa Cruz, uno de los exámenes que se hace una vez a la semana es una prueba de diagnóstico a todos los estudiantes de las escuelas para asegurar que no tienen COVID; el otro exámenes es para quienes han sido expuestos, la prueba se hace dos veces a la semana y si no tienen síntomas pueden continuar las clases presenciales, pero no pueden participar de actividades extra curriculares.

Según el superintendente educación tienen un arreglo con un laboratorio .. Esta semana tienen 32 escuelas que están teniendo las pruebas y la idea es que todas las escuelas participen activamente. El 50 % de los estudiantes de las 32 escuelas del condado de Santa Cruz están participando de las pruebas.

El costo lo asume el gobierno federal. Hasta el momento no prevén una escasez de pruebas.

La situación en el condado de Monterey es diferente. Según la superintendente de educación del condado de Monterry algunos distritos están en proceso de realizar las pruebas del COVID para los estudiantes, los distritos que no tienen la capacidad, están utilizando las pruebas que están disponibles a través del condado de manera gratuita.

Sin embargo y según la superintendente es un poco difícil porque no se tienen la suficientes pruebas que se necesitan para suplir la demanda. Están observando que hay cierta escasez de pruebas, algunas de las órdenes se han reducido . Sin embargo, todas las escuelas están recibiendo pruebas pero están un poco limitadas en este momento.

