Encuentran muerta a bebé tras ser olvidada casi 10 horas en vehículo

(NOTICIAS YA).- Una bebé de un 1 año fue encontrada muerta dentro de un vehículo en Texas tras ser olvidada durante casi 10 horas bajo intensas temperaturas, al parecer de manera accidental.

El lamentable hecho se registró al suroeste de Houston durante la tarde de este jueves, cuando la pequeña fue encontrada sin vida en un asiento trasero del vehículo.

Por medio de una conferencia de prensa, las autoridades informaron que los agentes del alguacil fueron llamados alrededor de las 6 p.m., hora local, a una casa ubicada en la cuadra 8000 de Barnes Ridge Lane, en Crescent Park Village.

La madre de la niña le dijo a los agentes que había llevado a sus tres hijos, de 5, 3 y 1 años, a la guardería la mañana de ese mismo jueves, alrededor de las 8:30 a.m.

Sin embargo, la mujer solo dejó a los niños de 3 y 5 años; luego regresó a casa y siguió su rutina de costumbre, incluso en algún momento durante el día fue a hacer ejercicio, según informó la Oficina del Alguacil del Condado de Harris.

Cuando la mujer regresó a la guardería para recoger a sus hijos, los empleados del lugar le hicieron saber que ese día no había dejado a su hija más pequeña.

Un empleado de la guardería se fue a la casa de la familia para ayudar a la mujer a buscar a su hija y luego la encontraron inconsciente en el vehículo, de acuerdo con Click 2 Houston.

La bebé pasó casi 10 horas encerrada en el vehículo, desde las 8:30 a.m. hasta las 6 p.m en un día con temperaturas que rebasaron los 30 grados centígrados.

La Oficina del Alguacil del Condado de Harris informó que la madre de la niña fue detenida para ser interrogada; por lo pronto la investigación continúa.

Update to scene on Fisher Glen Ln: still in preliminary stages of investigation, but it appears mom drove to daycare place this morning with three kids in tow, ages 5-3-1. Drops off the 5 & 3 yr old, but not the 1 yr old. She returns home, goes abt her day, and may have switched https://t.co/pwBCGTxpv6

— Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) September 10, 2021