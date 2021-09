Pareja muere de COVID-19 y deja huérfanos a 7 hijos

(NOTICIAS YA).- Siete niños y jóvenes en Detroit están de luto por la muerte de sus padres, quienes perdieron la vida con horas de diferencia y a causa de la COVID-19.

De acuerdo con FOX 2, Troy y Charletta Green se conocieron a los 14 años y a lo largo de 22 de matrimonio recibieron a siete hijos, actualmente con edades entre los 10 y 23 años.

Lamentablemente, su historia tomó un giro trágico y ambos fallecieron a los 44 años, con apenas horas pero miles de millas de diferencia entre sus muertes.

Tiki Green, hermana de Troy, relató al medio local que las dificultades comenzaron a mediados de agosto, cuando los ahora fallecidos planeaban un viaje familiar a Florida.

El padre permaneció en casa pues no se sentía bien, mientras que su mujer enfermó de COVID-19 y fue hospitalizada apenas dos días después de llegar a Florida. Al día siguiente, Troy fue internado también.

Ambos fueron conectados a respiradores, y su aniversario fue “celebrado” en dos unidades de cuidados intensivos distintas. La condición de él comenzó a mostrar una leve mejoría, pero todo lo contrario la de ella.

“Sus pulmones estaban severamente dañados y ya no pudieron hacer más por ella. Cuando él se enteró de que su esposa no iba a mejorar, que estaba conectada a un respirador todo el tiempo, no pudo soportarlo. Comenzó a tener dolores en el pecho y un par de horas después falleció”, relató Tiki Green.

La hermana y cuñada, respectivamente, de los fallecidos, dijo que Troy falleció durante la mañana del martes pasado a causa de un infarto, horas después de que su esposa muriera en Florida el lunes.

La mujer añadió que sus familiares estaban considerando vacunarse contra COVID-19, pero enfermaron antes de hacerlo. Ahora exhorta a todos a que lo hagan y prevengan un desenlace similar.

“Sé que no previene del todo que lo contraigas, pero siento que tendrías una oportunidad de luchar. Por eso estoy presionando a todos mis familiares con que se vacunen porque no puedo vivir esto otra vez. El COVID-19 se está llevando a demasiada gente”, lamentó.

La familia se encuentra organizando el funeral de ambos, para lo cual abrieron una campaña en la plataforma GoFundMe, la cual puede encontrar aquí.

