SE BUSCA por intento de asesinato y ser persona de interés en la muerte de joven madre y su bebé

(NOTICIAS YA).- La Oficina del Alguacil del condado Orange está buscando a un hombre sospechoso de intentar asesinar a un hombre y como persona de interés en la muerte de una mujer que fue hallada con heridas de bala dentro de un automóvil cerca de Lake Ellenor, junto al cadáver de su hija de 1 año.

Doujon Duwayne Griffiths, de 21 años, es persona de interés policial por la muerte de Massania Malcolm, de 20 años y su pequeña hija Jordania, luego de que sus cuerpos fueran encontrados en el interior de un auto este jueves en un estacionamiento en Lake Ellenor Drive, en el condado Orange.

Trascendió que la madrugada de este martes, dos días antes del hallazgo de ambos cuerpos, los agentes acudieron a la cuadra 1900 Lake Heritage Circle donde encontraron a un hombre de aproximadamente 20 años con múltiples heridas de bala, quien es la pareja de Massania Malcolm.

El novio de Malcom, quien fue trasladado a un hospital para ser intervenido quirúrgicamente por sus heridas, solamente alcanzó a decirle a los policías que un "amigo" le disparó.

La mañana de este jueves, la familia del novio de Malcolm informó a las autoridades que no habían podido comunicarse con la joven madre ni saber de la pequeña, hija de ambos.

Tras llegar al apartamento de la pareja no encontraron a nadie ni alguna señal sospechosa.

Al recuperar el conocimiento este jueves, el novio de Malcolm dijo a los agentes que él estaba junto a su novia, su hija y un amigo en su auto, cuando el hombre abrió fuego contra él.

Además indicó que creía que su novia había podido ser herida y que su amigo podría haberse ido en su auto junto a Malcolm y su bebé.

La Oficina del Alguacil del condado Orange pide ayuda a quien tenga información sobre este caso y sobre el sospechoso.

#CORRECTED: Help us find Doujon Griffiths, 21, suspect in the attempted murder of a man shot 9/7 on Lake Heritage Dr. Griffiths is also a person of interest in the fatal shooting of the man’s girlfriend & the death of the couple’s daughter. Mom & baby were found in a car on 9/9. pic.twitter.com/uAKrnztvGj

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) September 10, 2021