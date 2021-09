Abren centro de cáncer de $59 millones en Scripps Mercy Hospital San Diego

(NOTICIAS YA).-Un centro de atención integral del cáncer abrió sus puertas en el campus del Hospital Scripps Mercy de San Diego el lunes.

Prebys Cancer Center es parte del Scripps MD Anderson Cancer Center, un programa de atención del cáncer clínicamente integrado que trata a pacientes en todo el condado de San Diego.

El centro de $59 millones es el segundo de dos centros regionales de cáncer que se ofrecen como parte de la asociación entre Scripps Health y MD Anderson Cancer Center en Houston. El otro centro, ubicado en Torrey Pines Mesa, sirve a la región norte.

El nuevo centro está programado para ofrecer una gama de tratamientos avanzados contra el cáncer y servicios de apoyo al paciente. La instalación de 40,000 pies cuadrados y cuatro pisos lleva el nombre del difunto Conrad Prebys, quien anteriormente donó $25 millones para apoyar la instalación y un puesto de director médico en Scripps MD Anderson.

“La apertura de Prebys Cancer Center representa un paso fundamental en nuestro viaje para brindar atención avanzada e individualizada del cáncer a los residentes del condado de San Diego y la región del sur de California”, dijo el presidente y director ejecutivo de Scripps, Chris Van Gorder. "Los pacientes encontrarán que esta es una instalación verdaderamente excepcional en todos los sentidos, desde la tecnología médica sofisticada y el enfoque colaborativo de la atención, hasta el ambiente reconfortante y los servicios de apoyo personal que ofrecemos".

