Acusado de golpear y rociar cloro en la cara a niño de 4 años que dormía en Florida

(NOTICIAS YA).- Un hombre enfrenta múltiples cargos criminales luego de que presuntamente rociara cloro sobre el rostro de un menor y amenazara con incendiar la casa con dos niños dentro, tras echar combustible en una habitación. Además, el hombre, quien estaba bajo los efectos del alcohol, condujo un vehículo en ese estado y con los 2 pequeños sin ser ajustados a sus asientos, tal como lo indicó la Oficina del Alguacil del condado Volusia.

Mack Arline, de 31 años, fue arrestado la mañana de este sábado, luego de que una mujer alertara a las autoridades que sus hijos estaban en peligro bajo amenazas de este hombre.

La madre mostró a las autoridades un video donde se observa cómo Arline echó combustible alrededor de su casa y la amenazó con quemar la vivienda y matar a sus hijos. En las imágenes también se apreciaba cómo Arline, quien estaba ebrio, roció cloro a uno de los niños de 4 años, mientras dormía.

Al acudir a la vivienda, ubicada en la Avenue E en Ormond Beach, condado Volusia, los agentes vieron a Arline saliendo en un vehículo con 2 niños.

Los menores fueron resguardados por la policía y Arline fue arrestado tras oler a alcohol y no actuar coherentemente.

Los funcionarios hallaron una botella vacía de Vodka en el auto de Arline, quien tuvo que ser cargado hasta una patrulla policial por su condición ebria.

Las autoridades encontraron además una envase de combustible vacía en la cama de otro cuarto, la cual estaba empapada del producto, así como algunos muebles de la vivienda.

El pequeño reaccionó tapándose su cabeza con una manta para cubrir su cara, tal como lo indicó la Oficina del Alguacil del condado Volusia.

Ahora Arline enfrenta cargos de abuso infantil, abuso infantil agravado, intento de incendio, DUI y conducir con una licencia suspendida o revocada y se encuentra en la cárcel de Branch sin derecho a fianza. Además, se indicó que Arline violó su libertad condicional por un cargo anterior de encarcelamiento falso.

La Oficina del Alguacil del condado Volusia compartió algunas fotos de lo que encontraron en la vivienda y en auto de Arline.

An Ormond Beach man is behind bars on child abuse & attempted arson charges after abusing a sleeping 4-year-old, spraying him in the face with bleach, soaking a bedroom in tiki torch fuel and driving drunk with an infant and toddler unsecured in the car. https://t.co/XtwBKWoicT pic.twitter.com/83Zc9OQ9ok

Además, este lunes esta agencia de la ley compartió un video de la cámara corporal de los agentes al momento de acudir al lugar de los hechos:

Video: This weekend, deputies responded to a report of a man spraying a sleeping 4-year-old with bleach, dousing a bedroom with fuel and threatening to burn down the house. The defendant sent a video of his actions to the children's mother, who flagged down police. pic.twitter.com/2qzSxOE98F

— Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) September 13, 2021