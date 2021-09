Al menos cuatro heridos dejó explosión en edificio de apartamentos

(NOTICIAS YA).- Por lo menos cuatro personas resultaron heridas tras registrarse una explosión en un complejo de apartamentos en Georgia, lo que destruyó varios pisos del edificio.

Las autoridades del condado de DeKalb, en Atlanta, informaron que la esplosión se registró alrededor de la 1:24 p.m. de este domingo, momento en que las llamadas de alerta comenzaron a llegar a la línea de emergencia.

“La causa de este incidente está bajo investigación”, informó el Departamento de Bomberos del Condado de DeKalb.

LEE: Nicholas, la decimocuarta tormenta tropical de la temporada va rumbo a Texas

Más tarde, durante la noche del domingo, el Departamento de Bomberos del Condado de DeKalb dijo que tras estabilizar el área y realizar una búsqueda en el edificio afectado se determinó que nadie más estaba atrapado, de acuerdo con CNN.

Tras evacuar el edificio, las autoridades se enfocaron en iniciar con la investigación para determinar las causas, sin que hasta el momento se haya especificado una.

LEE: Condiciones para lograr la "Green Card" en ley demócrata

At 1:24pm, we received calls regarding an explosion at the Arrive Apartments. We are on scene with the Dekalb Co. and Sandy Springs Fire Dept. This is a very active scene and the cause of the explosion is under investigation. @DCFRpubaffairs will put out more when known.

— Dunwoody Police (@DunwoodyPolice) September 12, 2021