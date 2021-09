Aumenta riesgo de inundaciones en Texas y Louisiana por tormenta tropical Nicholas

(NOTICIAS YA).- La tormenta tropical Nicholas se mueve por el sur de Texas amenazando con lluvias torrenciales e inundaciones repentinas en el estado y en Louisiana, recientemente golpeada por el huracán Ida.

El Servicio Meteorológico Nacional de Houston informó esta mañana que las fuertes lluvias continuarán extendiéndose por el sur de Texas durante todo el día y que el centro de la tormenta se encuentra actualmente al sureste de la costa del estado.

Actualmente hay una alerta de huracán desde Port Aransas hasta Freeport, Texas, dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC); la alerta significa que las condiciones de huracán son posibles dentro de las 48 horas posteriores a la emisión de la alerta.

715 AM | Heavy rain will continue to spread across South Texas throughout the day. The center of the storm is currently to the southeast of the Texas coast and is showing up on the @NWSBrownsville radar. #txwx #stxwx pic.twitter.com/0aVvjQMUVU

— NWS Corpus Christi (@NWSCorpus) September 13, 2021