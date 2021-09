Centro médico de Maryland retrasa cirugías electivas ante incremento de casos Covid-19

(NOTICIAS YA).- Un centro médico en Maryland está retrasando las cirugías electivas que requieren atención durante la noche, ante el incremento de casos Covid-19.

De acuerdo al Capital Gazette, el Centro Médico Anne Arundel (AAMC por sus siglas en inglés) propiedad de Luminis Health, están retrasando y no se confirma si se cancelarán todas las cirugías electivas que requieren que las personas pasen la noche dentro del hospital, no así las que no requieren ingreso.