Destruyen segundo nido de "avispones asesinos" en 2021 y hallan tercero

(NOTICIAS YA).- El segundo nido de “avispones asesinos” de 2021 ha sido erradicado en el estado de Washington, según se detalló en un tuit del Departamento de Agricultura de dicha entidad (WSDA).

Second 2021 nest is down. A third has been located within the same general area. We are working on plans for eradicating now. More updates to come in the next week. pic.twitter.com/kcbO9CXDCL

— Washington State Department of Agriculture (@WSDAgov) September 11, 2021