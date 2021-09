Hispano recibe brutal golpiza en medio de un asalto

(NOTICIAS YA).-Una brutal golpiza recibió un inmigrante hispano que se encontraba camino a su casa cuando dos malhechores se le acercaron violentamente para arrebatarle su mochila.

El Departamento de policía de Aurora asegura que hasta el momento no se ha realizado ningún arresto por este caso. Sin embargo, describen a los agresores como dos hombres afroamericanos y piden ayuda de la comunidad para identificarlos y capturarlos.

Por su parte, la víctima asegura que lo que vivió fue un momento espantoso que todavía no termina de superar.

“Estaba trabajando por esta calle y aquí exactamente me cogieron dos hombres, dos morenos; uno me sacó un cuchillo y mientras que yo me defendía con el del cuchillo, el otro me golpeó la cara y me dio dos trompadas. Me botaron al piso, me robaron una plata que cargaba y me querían robar el bolso también”, relató Héctor William, víctima de asalto.