Inquilinos de Langley Park luchan contra posible desplazamiento 

(NOTICIAS YA).- Inquilinos, líderes religiosos y miembros de la organización CASA se unieron hoy a una sola voz para exigirle al condado de Prince George’s que enmiende el plan propuesto llamado “plan de zonificación integral” y busque una alternativa para prevenir el posible desplazamiento de los inquilinos.

De acuerdo a CASA aproximadamente 18 mil inquilinos de Langley Park se podrían ver afectados por este cambio de zonificación ya que podrían eliminar las viviendas asequibles en este vecindario. “Ellos están proponiendo poner nuevos edificios. Ahora, la densidad de los edificios es 12 cada acre pero lo que quieren hacer es poner 48 pero no hay suficiente tierra so lo que van a hacer es destruir los edificios y poner nuevos más altos, imagínese si construyen nuevos edificios van a ser más caros, como va a vivir la gente aquí”, explico Trent León-Lierman, organizador de CASA. La organización enfatiza que las zonas que se verán más afectadas por los cambios de zonificación tienen la mayor concentración de residentes de bajos ingresos en Langley Park.

La mayoría de las familias que actualmente viven al este de la línea púrpura están agobiadas por el alquiler, lo que significa que gastan más del 35 por ciento de sus ingresos en vivienda. Los cambios harán que el costo de la renta en el área aumente y por ende muchas familias se verán forzadas a desalojar. “No queremos ser afectados, que nos tiren de la nada y nos tiren como animales. De donde vamos a agarrar dinero para pagar en otro lugar mas caro o si aquí construyen edificios más lujosos no vamos a poder pagar si para 1,500 se nos hace difícil más no vamos a poder”, dijo Digna Ramírez, una inquilina de Langley Park.

Estos inquilinos expresan que sería muy difícil tener que mudarse. Tal es el caso de Isabel Espinoza, una madre de familia que se vería directamente impactada.

“No están pensando en nosotros, nos están botando peor que un animal. Que haríamos nosotros, a donde nos iriamos, que va a pasar con nosotros, aquí tenemos todo, tiendas, autobús, todo y si nos vamos a otro lugar que no conocemos”, agregó.“Ya estamos acostumbrados a todo el pueblo, en otro lugar no sabemos qué tal si es peligroso aquí es fácil tomar el bus, aquí muchos no tenemos carro y tenemos cerca las tiendas no tenemos que pagar el taxi”, concluyó Ramírez.