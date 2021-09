Muere bebé y otras 55 personas por COVID-19 en el condado Orange, según autoridades

(NOTICIAS YA).- Este lunes autoridades del condado Orange informaron sobre los últimos datos de COVID-19 en su entidad, incluyendo nuevas muertes, dentro de las cuales se encuentra un bebé de menos de 1 año de edad.

Acusado de golpear y rociar cloro en la cara a niño de 4 años que dormía en Florida

A pesar de que los funcionarios indicaron que se ha registrado un descenso en los casos de coronavirus en el condado Orange, la tasa de positividad se mantiene alta, con un 13,3% durante 14 días.

Sin embargo, líderes locales explicaron que las muertes corresponden a una de mayo, una de julio, 44 de agosto y una en lo que va de este mes de septiembre.

El condado Orange tiene un total de 1,780 muertes por COVID-19 desde inicio de la pandemia y 337 de ellas fueron en agosto, tras alcanzar un pico de casos semanas atrás.

¡Alarmante! Aumentan cifras de niños hospitalizados por COVID-19 en Florida

Aunque esta entidad ha tomado medidas contra la pandemia recientemente como implementación de mascarillas en las escuelas, estado de emergencia y exhortando al uso de cubrebocas, el Alcalde Jerry Demings asegura que es una buena noticia haber bajado de 21% a 13% en la tasa de positividad.

Además, hasta este domingo, se totaliza un 71% de los residentes mayores de 12 años del condado Orange, que han recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, según información oficial.

🍊 Let's fill that orange! #IGotMyShot

As of September 12, 2021:

✅ 71% of Orange County residents 12+ have received at least one dose of the COVID-19 vaccine

✅ @OrangeCoFL's 14-day rolling positivity rate: 13.31%

More info: https://t.co/luD7g03a0n pic.twitter.com/3bh2vciKZw

— Orange County FL (@OrangeCoFL) September 13, 2021