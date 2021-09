¿Quieres ganar 1,300 dólares? Solo necesitas ver 13 películas de terror

(NOTICIAS YA).- Un valiente fanático del cine de terror podrá hacerse acreedor a un pago de 1 mil 300 dólares con solo disfrutar de 13 películas del género en pleno “Mes de las Brujas”.

La iniciativa es de la compañía FinanceBuzz, que busca determinar si el tamaño del presupuesto de una película tiene algún impacto en su efectividad.

Para ello está buscando a un “analista de ritmo cardiaco en películas de terror”, un trabajo que implica ver “13 de las películas más terroríficas jamás realizadas” al tiempo que vigilan su ritmo cardiaco con un Fitbit.

“En honor de la próxima temporada espeluznante, en FinanceBuzz morimos por saber si las películas de terror con alto presupuesto asustan más que aquellas de bajo presupuesto”, indicó la empresa en un comunicado.

“Nos ayudarás a descubrir si el presupuesto de una película tiene un impacto en cuánto miedo producirá, al usar un Fitbit para monitorear tu ritmo cardiaco mientras avanzas por la lista de 13 películas”, añade el texto.

Las cintas en cuestión son: “Saw”, “Amityville Horror”, “A Quiet Place”, “A Quiet Place Part 2”, “Candyman”, “Insidious”, “The Blair Witch Project”, “Sinister”, “Get Out”, “The Purge”, “Halloween (2018)”, “Paranormal Activity” y “Annabelle”.

Además del premio de 1 mil 300 dólares, la compañía obsequiará al seleccionado o seleccionada un dispositivo Fitbit y una tarjeta de regalo de 50 dólares para poder rentar las películas.

Los interesados deben ser mayores de edad y ciudadanos estadounidenses; para participar solo deben llenar un formulario con algunas preguntas básicas, explicando por qué son la persona ideal para el puesto.

La convocatoria puede encontrarse en el siguiente enlace, y las solicitudes deberán ser enviadas antes del 26 de septiembre. El o la ganadora será elegido el 1 de octubre, y tendrá del 9 al 18 del mismo mes para disfrutar de todas las cintas.

*Incluye información de CNN

