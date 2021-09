Reciben más de 837 mil boletas electorales en el Registro de Votantes de San Diego

(NOTICIAS YA).-El Registro de Votantes del condado de San Diego emite nuevos resultados de boletas electorales que se han devuelto hasta el momento.

De las más de 1.96 millones de boletas electorales enviadas por correo emitidas en el condado de San Diego para la elección revocatoria de gobernador de California, 837,643 (el 42,73% de los votantes registrados) se han devuelto hasta el lunes.

Menos de una semana para la elección de revocatoria del gobernador Newsom

La participación esperada en California para las elecciones del martes fue del 70%, lo que superaría la participación para la elección de revocatoria de gobernador de 2003 del 66.66%, dijo Gig Conaughton de la Oficina de Comunicaciones del Condado de San Diego.

Over 830,000 mail ballots have been received! Once signatures on the mail ballot return envelopes are verified, they will be sorted into batches of 200 by jurisdiction. Next stop is extracting the ballot from its envelope #SDVOTE pic.twitter.com/QgMkU25nQj

— SAN DIEGO COUNTY ROV (@SDVOTE) September 13, 2021