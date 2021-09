VIDEO: Estudiantes de El Cajon protestan ante nuevo código de vestimenta

(NOTICIAS YA).-Decenas de estudiantes iniciaron una protesta el lunes a la hora del recreo en la preparatoria Grossmont, en contra del código de vestimenta de la escuela.

Según Collin McGlashen, vocero de la preparatoria Grossmont, algunos estudiantes se rehusaron a regresar a clases, una vez que terminó el recreo y comenzaron a aventar botellas de agua y manzanas, por lo que las autoridades escolares pidieron refuerzos de la policía.

(1/2) A protest occurred at lunchtime Monday afternoon on the campus of Grossmont High School over the dress code. When the lunch bell rang, many students refused to return to class. Based on the early information we have gathered, the event escalated.. pic.twitter.com/CDyhylo5eY

— PIO Collin McGlashen (@GUHSD_PIO) September 13, 2021