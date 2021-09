VIDEO: Recibe condena de 10 años tras atacar a mujer con jeringa llena de semen

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Maryland ha sido sentenciado a 10 años en prisión tras atacar a una mujer con una jeringa llena de su semen en la entrada de un supermercado.

Thomas Byron Stemen fue arrestado el 28 de febrero de 2020 tras ser captado por las cámaras de seguridad del lugar, ubicado en Anne Arundel, atacando a una mujer con la jeringa.

El incidente se registró 10 días antes de su arresto, el 18 de febrero, y las autoridades descubrieron que ese mismo día intentó atacar a otras dos mujeres de la misma manera en la misma tienda, de acuerdo con The Independent.

“Lo sé, se siente como una picadura de abeja, ¿no?”, le dijo Stemen a su víctima, que inicialmente no tenía idea del contenido de la jeringa.

Poco después, las autoridades descubrieron que la jeringa contenía semen perteneciente a Stemen y que no era la única que tenía en su poder.

Cuando el hombre fue localizado, los agentes encontraron en su vehículo y en su casa más jeringas llenas con su semen, por lo que empezaron a sospechar que podría existir más víctimas.

“Si has visto este vídeo, es muy agresivo, es muy deliberado, y eso nos hace pensar que no es la primera vez que lo hace”, indicó la sargento de la policía del condado de Anne Arundel, Jacklyn Davis, según cita The Independent.

El Departamento de Policía de Anne Arundel difundió el video que capturó el insólito acto en 2020 con la intención de identificar a Stemen, de quien hasta el momento se desconocen sus motivos.

Stemen fue arrestado y acusado de agresión en primer y segundo grado, además de un cargo por peligro imprudente. Recientemente, fue sentenciado a 10 años en prisión.

La víctima del hombre que aparece en el video fue sometida a análisis clínicos y a un tratamiento de 30 días.