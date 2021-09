¡VIRAL! Gato cayó desde el balcón de un estadio en pleno juego en Miami

(NOTICIAS YA).- Este sábado los fanáticos de los Miami Hurricanes y Appalachian State fueron más que sorprendidos por el encuentro de fútbol a casa llena, pues inesperadamente un gato, del cual se desconoce su origen, apareció en lo más alto del estadio Hard Rock en Miami Gardens, Florida y tras estar unos instantes colgado de tan solo una de sus patitas, cayó. Sin embargo, el felino cobró tan solo una de sus vidas porque fue salvado por un grupo de asistentes con una bandera.

Justo cuando el primer partido en casa de los Miami Hurricanes estaba a la mitad, los fanáticos se percataron que un gato blanco con negro estaba en el balcón de la zona de anotación oeste y comenzó a meterse por debajo del mismo, llegando a colgarse de una tela instala allí y terminar guindando de un cable, agarrado de una sola pata.

Pero al sortario animal lo esperaban algunos fanáticos con una bandera estadounidense abierta para salvarlo, mientras otros simplemente grababan.

Tras estar salvo, inmediatamente las personas lo agarraron y alzaron para mostrar a todos los asistentes del estadio Hard Rock que aguardaban por la desesperante caída del animal, que se encontraba bien.

El felino, obviamente aterrado en algún momento comenzó a morder a quien lo sostenía (su reacción al desconcertante momento y a su miedo).

Aunque el gato no se veía externamente herido, se desconoce con precisión su estado de salud, pero fue enviado a la Sociedad Protectora de Animales de Miami, para ser atendido.

Hasta el momento se desconoce el origen de este animal en pleno juego de fútbol en lo más alto del estadio, cuando justamente tenía un collar puesto, indicativo de tener dueño.

Puedes ver el video completo aquí:

Well this may be the craziest thing I’ve seen at a college football game #HardRockCat pic.twitter.com/qfQgma23Xm

Otro ángulo del accidente del denominado #HardRockCat este sábado durante su accidente, afortunadamente sin lamentar.

El Estadio Hard Rock se pronunció ante este inusual accidente y explicó que se alegraban de que el gato estuviese a salvo gracias a los fanáticos. Además indicaron que realizaron una donación a la Sociedad Protectora de Animales de Miami, donde fue enviado el afortunado gato, haciendo un llamado para que los fanáticos también aporten su granito de arena en este enlace a continuación: Humanesocietymiami.org/get-involved/

We are happy that due to the heads up nature of fans in sections 107, 110 & 208 the cat landed safely after a harrowing fall. We wish the cat the best in his remaining eight lives.

We have made a donation to @humanemiami and encourage fans to do so. https://t.co/NAVvDYiO41

— Hard Rock Stadium (@HardRockStadium) September 12, 2021