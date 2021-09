AMAZON ofrece hasta $18 por hora a 8,000 nuevos trabajadores en Florida

(NOTICIAS YA).- Tras la pandemia de COVID-19 muchas compañías han tenido que recurrir a ofrecer incentivos y salarios más altos para captar personal. Una de ellas es la empresa líder de compras por internet, AMAZON, la cual busca contratar cerca de 8,000 empleados tan solo en Florida, con un tentativo sueldo de hasta $18 por hora de trabajo. Te contamos.

Comenzando desde $15 la hora según el turno, beneficios de salud y pagos de matrículas universitarias, AMAZON tiene 800 vacantes en Orlando y 100 puestos disponibles en Tampa para aquellos que se quieran unir a esta sólida empresa.

"Tenemos diferentes programas, vamos a suponer que el asociado quiera hacer administración de negocio, AMAZON le puede pagar 4 años, si quieren ser enfermeras o enfermeros, le pueden pagar un certificado y le podemos pagar 4 años si es necesario, también si quieren aprender a manejar o hacer mecánica de avión, también lo pueden hacer, de 2 y 4 años, tenemos muchas carreras. Simplemente es saber en lo que el asociado esté interesado", explica Grisbel Vargas, gerente de Recursos Humanos de AMAZON.

Dentro de sus trabajadores, se encuentran inmigrantes que llegaron a esta gran compañía y expresan que le han permitido progresar dentro de ella, como por ejemplo, Mariana Alarza, gerente de área, que empezó hace 3 años cuando llegó de Venezuela con poco dominio del inglés.

Este miércoles 15 de septiembre, realizarán su evento Amazon's Annual Career Day. Si estás interesado en aplicar a alguna de las vacantes de AMAZON en Orlando y Tampa, puedes ingresar aquí: Amazon.com/apply

Sin embargo, esta no es la única empresa que ofrece empleos en Florida, con atractivos sueldos iniciales y beneficios, ADVENTHEALTH estará también este miércoles desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en el Daytona Speedway International, llevando a cabo una feria de empleo, donde ofrecen puestos clínicos y no clínicos.

Asimismo, el Servicio Postal de Estados Unidos y la empresa de envíos UPS también busca contratar miles de trabajadores.

Andreína Rosal visitó una sucursal de Amazon en Florida Central y nos trae más detalles:

