Arrestan estudiante por llevar arma a su escuela

(NOTICIAS YA).- La policía de Arvada anunció el arresto de un estudiante por llevar un arma a su escuela.

El incidente ocurrió esta mañana en la Escuela Preparatoria de Arvada, ubicada en el 7951 W, de la Avenida 65.

Informes preliminares indican que fue otro estudiante el que denunció al portador del arma y el oficial de la escuela procedió a arrestarlo.

A pistol was recovered, and the suspect was transported to a juvenile detention center. The suspect faces charges of a juvenile in possession of a handgun and unlawful possession of a weapon on school grounds. The school was on "hold" for a brief period. pic.twitter.com/t47Slz7kCh

— Arvada Police (@ArvadaPolice) September 14, 2021