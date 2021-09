Asesinó de un tiro a mirón que estaba fuera de la ventana de su habitación

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Texas asesinó de un tiro a un hombre que sorprendió afuera de su casa, presuntamente, espiándola a través de la ventana de su dormitorio.

El Departamento de Policía de Houston informó sobre el tiroteo detallando que la víctima era un hombre sorprendido espiando a una mujer, quien le disparó con un rifle.

La línea de emergencia recibió los reportes del tiroteo alrededor de las 11:30 p.m., hora local, en la cuadra 8900 de Irving Boulevard en Houston.

La mujer que estaba en la residencia le dijo a los agentes que se asustó cuando vio a un hombre mirando por la ventana de su habitación, por lo que al sentirse en peligro tomó su rifle y disparó en defensa propia.

La mujer descargó el rifle en varias ocasiones hacia la pared en donde vio al mirón y al menos un disparo lo golpeó en el torso.

De acuerdo con los reportes, el sospechoso intentó huir antes de perder el equilibrio y desvanecerse en el camino de entrada de la casa, de acuerdo con Newsweek. El acosador fue declarado muerto en la escena, sin que hasta el momento se haya identificado.

North officers are at a shooting scene 8900 Irvington. Adult male deceased at the scene. 202 pic.twitter.com/LKiFWmEu72

— Houston Police (@houstonpolice) September 11, 2021