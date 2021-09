Denuncian el uso de niños migrantes como escudo para evitar detenciones en la frontera

(NOTICIAS YA).-El fenómeno migratorio recientemente señala que muchos adultos, incluyendo padres, usan a sus hijos como escudos humanos, para evitar ser recluidos en su intento de ingresar hacia Estados Unidos.

De acuerdo a la reforma de la ley de migración, todos los menores de edad y los adultos con los que viajan, deben ser atendidos en albergues, esto implica que agentes de migración no pueden detenerlos.

En México, ningún menor de edad migrante ni sus acompañantes pueden ser trasladados e internados en estaciones migratorias, deben ser atendidos en albergues.

A partir de esta reforma a la ley de migración, los flujos de menores migrantes, solos y acompañados, se han triplicado este 2021 en comparación con el año pasado.

Gobierno aceptará solicitudes para programa de niños centroamericanos

“Encontramos personas que han venido del triángulo norte, como personas que vienen del centro y sur de la república mexicana, traer un niño y les dicen, si tu llevas a un niño o una niña no te va a pasar nada, no te van a detener, te paras en Estados Unidos y te van a permitir el acceso, es garantía.” Comentó Consuelo Huerta, Presidenta del DIF de Baja California.

Pero el hecho de viajar con menores, lejos de facilitarles las cosas, los ha puesto en mayor riesgo, así lo explica Martha Ardon, migrante del Salvador. “Pues cruzar México ha sido muy difícil, porque lo ven a uno bajando de los buses, cuando uno viene en el camión, viene pensando ojala que no me vaya a salir nadie y me vayan a violar a mi hija.”

Si bien la reforma establece que deben ser atendidos en albergues por DIF estatal, la capacidad no da para el número de menores migrantes que han viajado este año a través de México, que son más de 35 mil.

Algunos están en los albergues que son atendidos por la sociedad civil, y otros en los campamentos improvisados, como es el caso de El Chaparral.

Se estima que hay 350 y según dicen sus padres, los menores de edad no les han dado ninguna ventaja.

“Fíjese que no, porque lastimosamente no hay una prioridad para los niños, en este caso no hay una prioridad porque aquí se ha ido bastante gente, soltera, parejas y no llevan niños, yo creo que la prioridad deben ser las mujeres embarazadas, porque uno aguanta pero los niños no, ellos sufren hambre, frío.” Dijo Jennifer Torres, migrante de Honduras.

De acuerdo a registros del Instituto Nacional de Migración, de los 35 mil menores migrantes que han transitado por México este año, poco más de 8 mil, lo hacían solos.

También hay un importante número de madres solteras viajando solas con sus hijos.

“Uno no los trae por gusto, si yo supiera que ella no iba a sufrir ni nada yo jamás la hubiera traído, pero como sé que en mi país las cosas no están bien, es lo único que tengo, mi hija.” Agregó Jeniffer.