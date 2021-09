Día de Elecciones Revocatorias: ¿Cómo emitir tu voto en el condado de San Diego?

(NOTICIAS YA).-Este martes 14 de septiembre, es el día de las elecciones en la elección de revocación del gobernador de California y las urnas en todo el estado se abrieron a las 7 a.m.

Los votantes no están asignados a un solo lugar de votación en esta elección de revocatoria, por lo que pueden visitar cualquiera de los 221 lugares de votación del condado de San Diego. Cualquier persona que esté haciendo fila antes de las 8 p.m. el martes 14 de septiembre, podrán emitir su voto.

Los residentes pueden encontrar su lugar de votación llamando al 800-345-8683 o enviando un mensaje de texto con Vote al 468683.

Si no va a votar en persona, puede dejar una boleta por correo en uno de los 131 sitios de entrega de boletas por correo hasta las 8 p.m., o enviarla por correo siempre que tenga una etiqueta postal antes del 14 de septiembre.

¿Cómo se ve la boleta de la revocatoria de Gavin Newsom?

Voters are not assigned to a single voting location this election. You can visit any one of the County’s 221 voting locations and cast your ballot.

To find one near you: https://t.co/OyR0G6FFfi pic.twitter.com/stmU6GmTr7

— SanDiegoCounty (@SanDiegoCounty) September 14, 2021