EN EXCLUSIVA: Rick Scott se pronuncia ante situación del COVID-19 en Florida

(NOTICIAS YA).- Filippo Ferretti conversó este martes EN EXCLUSIVA con el senador republicano Rick Scott, sobre la actual controversia entre el mandato de mascarillas en las escuelas públicas de Florida y la situación del COVID-19 en los recintos escolares y en otras áreas del estado.

Tras preguntarle sobre el reestablecimiento de la prohibición de mandatos de máscaras en las instituciones del estado del sol y dejar a potestad de los padres esta decisión, señaló:

En cuanto a cómo la pandemia del COVID-19 ha impactado financieramente a todo Estados Unidos, incluyendo los empleos, Rick Scott afirmó:

Asimismo, cuando se acerca un año electoral, el senador republicano Rick Scott prevé:

"Creo que el 2022 será un año muy bueno para los republicanos, porque también muchos demócratas rechazan la agenda de la administración Biden, las personas no quieren que suban los impuestos, no necesitan un gobierno que les diga cómo tienen que vivir sus vidas, el retiro de las tropas de Afganistán ha sido un fracaso. No se puede imaginar a un presidente que deja atrás a los ciudadanos y él lo hizo. No se puede ni imaginar algo así...", concluyó el exgobernador de Florida.