Marco Rubio expresa su oposición a mandatos de mascarillas y vacunas contra el COVID-19

(NOTICIAS YA).- Este martes Luis Artemio entrevistó EN EXCLUSIVA al senador republicano Marco Rubio, quien expresó su opinión en cuanto a la polémica actual sobre la imposición de las máscaras en las instituciones públicas del estado, entre otros temas.

En cuanto a la disputa por el mandato de cubrebocas en las escuelas de Florida, entre los Distritos Escolares y el gobernador del estado, el senador Rubio afirmó:

"Yo siempre estoy a favor de darle el poder y la potestad a los padres a decidir. Obviamente yo pienso que todo el mundo, en mi opinión, y basado en toda la evidencia que todo el mundo que sea elegible para ser vacunado, debe ser vacunado, no creo que debe ser un mandato, pero en este momento yo le he dicho a todo el mundo, incluso a mis propios hijos, que deben vacunarse y lo han hecho".

Marco Rubio además apuesta por la vacuna contra el COVID-19 y su efectividad para evitar ser hospitalizado o morir por la enfermedad.

"Creo que todo se debe hacer disponible a todos los maestros y personal de trabajo también en las escuelas. Y en fin, debemos tomar todas las precauciones...al fin del día yo creo en el control local pero no me gustan todos estos debates que enfocan sobre las mascarillas, porque yo no creo que eso vaya a solucionar este problema. En fin, la realidad es que los niños no la usan bien...aquí la única solución es la vacuna, y si desafortunadamente uno se enferma de todos modos, la vacuna ayuda a que eso sea una situación grave y también estos tratamientos que están disponibles ahora en Florida".