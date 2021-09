Nicholas se degrada a tormenta tropical tras tocar Texas como huracán

(NOTICIAS YA).- Nicholas se ha debilitado levemente hasta convertirse en tormenta tropical tras tocar tierra a lo largo de la costa de Texas como un huracán de categoría 1, durante la madrugada de este martes.

Todas las alertas y advertencias de huracanes han cambiado o se han descontinuado, pero las alertas y advertencias de tormenta tropical siguen vigentes.

Nicholas sigue amenazando con azotar al estado con fuertes vientos, intensas lluvias y posibles inundaciones repentinas.

Los residentes a lo largo de la costa desde Port Aransas hasta Port O'Connor enfrentan una marejada ciclónica potencialmente mortal de hasta 5 pies cuando Nicholas se precipita hacia abajo, según el Centro Nacional de Huracanes.

Nicholas llegó a tierra cerca de la parte este de la península de Matagorda, a unas 10 millas al oeste-suroeste de Sargent Beach, Texas, alrededor de la 1:30 a.m. ET del martes, con vientos de 75 mph.

Se espera que la tormenta inunde la región con 6 a 12 pulgadas de lluvia y totales aislados de 18 pulgadas a medida que avanza hacia el noreste a través de la costa del Golfo.

