VIDEO: Cierran muelle de Imperial Beach por daños estructurales

(NOTICIAS YA).-Autoridades del Puerto de San Diego anunciaron este martes que el muelle de Imperial Beach estará cerrado debido a informes de daños estructurales.

El puerto fue informado por la ciudad de Imperial Beach el lunes alrededor de las 6:30 p.m., que se podía ver un pedazo del muelle flotando en el agua. Debido al aparente daño estructural, los socorristas de Imperial Beach cerraron el muelle al público. La rotura del pilote parece haber ocurrido entre los postes de luz 15 y 16.

The @CityofIB pier is closed due to structural damage and increasing surf. There’s a lot of strong long period swell in the water. pic.twitter.com/NoEiiOUymQ

— Serge Dedina (@Serge4IBMayor) September 14, 2021