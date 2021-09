Continúa investigación de vandalismo contra vehículos en Germantown

(NOTICIAS YA).- Un total de 10 vehículos fueron vandalizados por un grupo de jóvenes en el estacionamiento del Mercado Latino Nazareno en Germantown. Lo más preocupante, según los afectados, es que todo ocurrió a plena luz del día mientras él establecimiento se encontraba operando con gente dentro.

Con ladrillos, piedras y palos un grupo de jóvenes brutalmente atacaron los vehículos que se encontraban estacionados sobre la cuadra 19000 de la Frederick Road.

“Se ve claramente como con brutalidad de dieron a los vehículos ladrillos, incluso se subieron arriba de un carro y se vio bien claro cómo le dejaban caer los ladrillos a los parabrisas de los vehículos”, detalló Santos Rivera, encargado de el Nazareno Latin Market.

Según este salvadoreño, él como otros de los dueños de los autos afectados alquilan un espacio en el estacionamiento debido a la escasez de aparcamiento en el área.

“Me llamaron y me dicen oyes a tu auto le quebraron las ventanas. Yo trabajo en carpintería y no trabajé el lunes y ya el martes que quiero trabajar mi carro no me sirve y tengo clientes que me están esperando. Uno que trabaja honestamente y le hagan esto a sus cosas está mal”, explicó David Paz, uno de los afectados por el acto de vandalismo.

Lo más triste, relatan estos hispanos, es que en el video se puede observar que los presuntos responsables parecen ser menores de edad. Agregan que les preocupa pues es la segunda vez que dicho acto de vandalismo ocurre en el estacionamiento en menos de dos meses.

Ambos incidentes ocurrieron a plena luz del día. El más reciente ocurrió a eso de las 3 de la tarde del domingo en momentos en los que el mercado se encontraba operando.

“Habían personas en nuestro establecimiento y ellos de la nada llegaron y dañaron todos estos autos”, añadió Rivera.

Por otro lado, este salvadoreño hace un llamado a los padres de familia. “Tenemos que estar pendientes de que están haciendo nuestros hijos, uno de padre es el último de lo que están haciendo los jóvenes, me gustaría que este video lo miraran los padres y corrijan a sus hijos y dejarles saber que lo que hicieron no está bien”, concluyó Juan, quien optó no dar a conocer su apellido.

Por su parte el Departamento de Policía indicó que continúan investigando el suceso. Si tiene información que ayude con la investigación llame al 301-279-8000.