EN VIVO ¡4 civiles al espacio! Mira el lanzamiento del SpaceX Inspiration4 desde Florida

(NOTICIAS YA).- Falcon 9 está lanzando Inspiration4, la primera misión con tripulación totalmente privada en órbita. El lanzamiento es desde el Centro Espacial Kennedy, Florida. La misión es una recaudación de fondos para el Hospital de Investigación Infantil St. Jude. En el espíritu de la misión.

NASASpaceflight está recaudando fondos en YouTube durante la transmisión en vivo del lanzamiento.

Con información de NASA Spaceflight

A las 8:16 p.m. Dragon se separó de Falcon en una segunda etapa.

Dragon has separated from Falcon 9’s second stage pic.twitter.com/pOfgJ9LsvE

— SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021